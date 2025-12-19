Kicillof presentó el Operativo Sol y advirtió que “estamos sufriendo una política económica divorciada del turismo”

En un acto marcado por fuertes críticas al presidente Javier Milei, el gobernador Axel Kicillof presentó en Santa Clara una nueva edición del Operativo de Sol a Sol, que la administración bonaerense desplegará en 47 municipios durante la temporada de verano. El mandatario advirtió sobre la posibilidad de una temporada regular en números, a raíz de las políticas macroeconómicas que impulsa la gestión libertaria.

“Estamos para festejar que, a pesar de la asfixia a la que nos somete el gobierno nacional, hoy tenemos el Operativo de Sol a Sol más grande de la historia”, planteó Kicillof en un discurso de 16 minutos, breve para lo que acostumbra. “Estamos atravesando una situación económica muy complicada, que no deja de batir récords de caída en distintos sectores”, agregó en esa línea.

Kicillof intervino luego de las exposiciones de los ministros Augusto Costa (Producción), Nicolás Kreplak (Salud) y Javier Alonso (Seguridad), así como también del intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky. De las presentaciones de los funcionarios surgió que finalmente serán 20 mil los efectivos abocados al operativo, y no 28 mil como se había informado a comienzos de la semana.

El acto de lanzamiento del Operativo Sol se realizó en Santa Clara.

Entre otras consideraciones, sostuvo que “hace dos años que estamos sufriendo una política económica cuyo objetivo está divorciado del trabajo argentino, de la producción y de la industria, pero también del turismo. Estamos a contramano de lo que estamos haciendo hoy”.

Asimismo, el gobernador se refirió a una reciente reunión con empresarios, quienes le transmitieron su preocupación por las dificultades que atraviesa el sector, con una caída de la rentabilidad que deriva en suspensiones, despidos y cierres. “Si inscribimos la etapa de Milei dentro de los episodios de entrega, extranjerización y desindustrialización, a esta velocidad vertiginosa no hay comparación. Y son etapas tristemente recordadas, como la dictadura militar con Martínez de Hoz, la década del 90 y el gobierno de Macri”.

La preocupación por el verano

De cara a la temporada estival, Kicillof reconoció que “esta va a ser una temporada de turismo en la que las familias necesitan su descanso y, sin embargo, no están los recursos. Estamos haciendo los mayores esfuerzos junto a los intendentes para que los argentinos y los bonaerenses puedan tener sus vacaciones y para que quienes trabajan en el turismo puedan sostener sus puestos de trabajo y sus ingresos”.

“El turismo en la provincia sigue siendo posible por la inmensa inversión en obra pública que realizó la provincia de Buenos Aires”, concluyó, y destacó entre esas obras la transformación progresiva en autovía de la Ruta 11 en el sector atlántico.

Con sol de frente: Neme asistió al evento, aunque se tuvo que retirar antes que culmine.

Al evento asistieron legisladores, concejales e intendentes de la región, entre ellos Agustín Neme, de General Pueyrredon, quien fue ubicado en primera fila. En la transmisión oficial se pudo observar que Neme se retiró del acto en medio del discurso de Kicillof, justo cuando cuestionaba a Milei, lo que abrió distintas interpretaciones. Sin embargo, fuentes municipales afirmaron que el intendente debió retirarse de manera anticipada porque tenía agendada una reunión con el embajador de Indonesia, y señalaron además que el acto estaba pautado para las 10 pero comenzó con una demora de más de una hora.