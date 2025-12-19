Verano 2026: las claves que alimentan el optimismo del sector turístico de Mar del Plata

Luego que este lunes se hiciera la tradicional ceremonia de la bendición de las aguas, Mar del Plata dio el inicio formal a la temporada de verano 2026. En ese punto, 0223 entrevistó a los principales referentes del sector para conocer cómo son las expectativas a pocos días del inicio del verano y en general, todos coincidieron en que la enorme cantidad de visitantes durante los últimos feriados extralargos, es un buen indicio y ya hay números de reservas que alimentan la ilusión.

Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la ciudad, confió que en que se viene una temporada similar a la anterior. “Estamos viendo mucha gente los fines de semana y eso nos genera más expectativas. Ahora para las Fiestas, estamos bien, con porcentajes importantes, diría similar al año pasado. En un 50% pero seguramente va ir mejorando”, estimó.

“Más allá de la competencia muy fuerte de los países vecinos, hay un público de Mar del Plata que siempre viene y trasladarse a nuestra ciudad es mucho más fácil. Si es a último momento, siempre hay algo disponible. Hay variadas ofertas teatrales para toda la familia y los precios de los alquileres se mantienen a los fijados en septiembre –de un 25% debajo de la inflación interanual-. Y cuándo el tiempo ayuda, las expectativas siempre serán muy buenas”, aseguró.

Por su parte, Bernardo Martin, presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC) de Mar del Plata mostró un “optimismo razonable” y justificó su respuesta. “Los números vienen muy parecidos al 2024, cuando fue una temporada buena. Y tenemos una Mar del Plata que es única, no existe una ciudad así en ningún lugar de la Argentina”, elogió.

En ese punto, valoró que el destino “es muy fuerte en precios como en variedad y sobre todo en nuevas inversiones en sector de entretenimiento -cómo el icónico restaurant inaugurado en la calle Güemes y el shopping Bendú- y un montón de balnearios en sur” y agregó: “Seguimos apostando al público joven y por eso se consolidaron las inversiones para ese segmento”, ponderó.

Desde el sector gremial también hay optimismo, aunque “moderado”, teniendo en cuenta varios indicadores de la economía argentina, donde prevalece la baja del consumo. “Si no tenés clase media, Mar del Plata te queda grande, porque siempre se caracterizó para un turismo para todos los gustos. Si la gente no tiene guita, no gasta”, sintetizó Pablo Santín, secretario general del gremio gastronómico-hotelero de la Uthgra Mar del Plata.

Para el dirigente, “hay expectativas bastante moderadas, pero nunca uno pierde la esperanza de una buena temporada, porque trabajan todos y se mueve la economía de la ciudad. La anterior fue la peor de los últimos 10 años. Ahora si tomo como referencia el último finde largo, nos genera expectativas importantes porque fue bueno”, dijo en declaraciones a 0223.

En ese contexto, argumentó: “La temporada pasada los números no fueron buenos: la ocupación hotelera promedio global fue del 75% toda la temporada, cuando veníamos de un 95% con picos del 100% y con lista de espera. Y casi nunca este año fue así, salvo en Semana Santa”, recordó.

En relación a las reservas hoteleras, Santín afirmó que por el momento “la primera quincena de enero no supera el 50%, pero hay muchas consultas que es un buen síntoma. El año pasado no había consultas en esta época y es más, se caían las reservas. Después de las fiestas empezó a levantar. La realidad es que este verano puntual, hay un nivel altísimo de consultas. Y en reservas, los hoteles 5 estrellas ya tienen un 70-75%. Modero la expectativa pero algunos indicios nos permiten levantar un poco la esperanza. Que es lo que todos queremos”, expresó.