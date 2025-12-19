Reducen a un trapito que provocaba disturbios en el centro marplatense

A partir de una denuncia realizada por un vecino que alertó sobre la presencia de trapitos generando disturbios en la vía pública en la zona de Diagonal Pueyrredon, entre Belgrano y Rivadavia, intervino el Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM), lo que permitió controlar la situación y preservar el orden en el sector.

Al arribar al lugar, personal de la Patrulla Municipal constató la situación denunciada y procedió a la identificación de tres hombres. Durante el procedimiento, se recibió un nuevo aviso por parte de un vecino respecto de otro trapito que se encontraba ocasionando disturbios en la zona, que también fue identificado.

Mientras se desarrollaban las tareas de identificación, dos de ellos comenzaron a agredirse entre sí, situación que fue rápidamente controlada por el personal actuante. Asimismo, uno de los individuos adoptó una actitud hostil y se resistió a las indicaciones del personal, por lo que fue reducido de manera preventiva para resguardar la integridad del personal interviniente y de terceros.

En el operativo tomó intervención personal policial, que realizó las comunicaciones correspondientes con la autoridad judicial y dispuso el traslado del individuo a la Comisaría Primera para continuar con las actuaciones de rigor. Además, se labraron las actas correspondientes por infracciones detectadas en la vía pública.

Se recuerda que los vecinos pueden denunciar situaciones irregulares vinculadas a disturbios, trapitos o cuidacoches las 24 horas del día a través del WhatsApp 223 3406177, un servicio que contribuye a fortalecer la seguridad y el orden en la vía pública.