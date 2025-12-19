Le robaron la moto en 6 segundos: el video del increíble robo exprés en Gascón y Alsina

La moto estaba estacionada en la intersección de las calles Gascón y Alsina.

Durante la jornada del jueves un delincuente robó una moto que estaba estacionada en la intersección de las calles Gascón y Alsina, en las inmediaciones de la Vieja Terminal en la ciudad de Mar del Plata.

El momento quedó registrado en las cámaras de seguridad de la cuadra. En las imágenes se puede ver al delincuente poner en marcha la moto forcejeando el arranque y, finalmente, sale andando en cuestión de segundos.

Lo increíble del robo es que el delincuente solo tardó 6 segundos en cometerlo. Una preparación envidiable para realizar la tarea al instante.

No todo le salió bien: encontraron la moto

"Gracias a Dios la pudieron recuperar", dijo Marisa. De la Vieja Terminal, salieron amigos y familiares de la víctima junto a la policía y lograron rastrearla hasta dar con el vehículo. Una secuencia que terminó mejor de lo esperado, pese a la angustia que duró hasta la noche y un ejemplo que preocupa de cara al verano: los robos en la zona de la Vieja Terminal.