Robó, escapó en bici, se le salió la cadena y lo atraparon

Un hombre de 28 años que el jueves a la madrugada robó la batería de un auto estacionado en el barrio Fortunato De la Plaza y escapó en bicicleta fue aprehendido por personal policial cuando se le salió la cadena y no pudo seguir pedaleando.

El hecho se registró alrededor de las cuatro y media de la madrugada y quedó al descubierto tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre en inmediaciones de las calles Guanahani y Casildo Villar.

Los elementos secuestrados por la policía.

Si bien el sujeto quiso escapar, a pocas cuadras del lugar se le salió la cadena de la bicicleta y lograron reducirlo. En su poder secuestraron una mochila que contenía una batería de automóvil, un estéreo, una hoja de sierra, un frasco de perfume, y demás elementos, además de la bicicleta utilizada para cometer el ilícito.

El auto del cual sustrajo la batería.

El dueño del Chevrolet Corsa violentado constató daños en el rodado, faltante del estéreo y de la batería, con cables de conexión cortados.

Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de causa por el delito de robo y el traslado del imputado a Tribunales para prestar declaración.