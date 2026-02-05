Robó, escapó en bici, se le salió la cadena y lo atraparon
Sucedió el jueves a la madrugada. Había sustraído la batería de un auto y otros elementos.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 28 años que el jueves a la madrugada robó la batería de un auto estacionado en el barrio Fortunato De la Plaza y escapó en bicicleta fue aprehendido por personal policial cuando se le salió la cadena y no pudo seguir pedaleando.
El hecho se registró alrededor de las cuatro y media de la madrugada y quedó al descubierto tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un hombre en inmediaciones de las calles Guanahani y Casildo Villar.
Si bien el sujeto quiso escapar, a pocas cuadras del lugar se le salió la cadena de la bicicleta y lograron reducirlo. En su poder secuestraron una mochila que contenía una batería de automóvil, un estéreo, una hoja de sierra, un frasco de perfume, y demás elementos, además de la bicicleta utilizada para cometer el ilícito.
El dueño del Chevrolet Corsa violentado constató daños en el rodado, faltante del estéreo y de la batería, con cables de conexión cortados.
Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de causa por el delito de robo y el traslado del imputado a Tribunales para prestar declaración.
Leé también
Temas
Lo más
leído