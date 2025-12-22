Cuáles son las recomendaciones sanitarias ante el nuevo virus de influenza

Las recomendaciones sanitarias ante el nuevo virus de influenza que llegó al país. Foto de archivo de 0223.

Frente a la confirmación de la presencia de una nueva variante de influenza en el país, especialistas en salud convocaron a retomar una serie de cuidados básicos para evitar contagios del virus de influenza A (H3N2), subclado K.

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud aclaró que la variante detectada “no ha demostrado ser más grave que otras”, aunque remarcó la importancia de mantener las medidas habituales de prevención frente a los virus respiratorios, especialmente en esta época del año.

Entre las principales recomendaciones figuran el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar, no compartir objetos personales, ventilar correctamente los ambientes y limpiar y desinfectar superficies de uso común.

Además, las autoridades sanitarias indicaron que ante la aparición de síntomas respiratorios se debe realizar una consulta médica para recibir diagnóstico y seguimiento adecuado.

Las recomendaciones sanitarias ante el nuevo virus de influenza que llegó al país. Foto de archivo de 0223.

Por último, se insistió en la importancia de tener el esquema de vacunación al día, en especial la vacuna antigripal. La recomendación alcanza de manera prioritaria a niños de entre 6 y 24 meses, personas embarazadas y puérperas, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, mayores de 65 años, personal de salud y personal estratégico.