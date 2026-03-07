Fue récord nacional de atletismo, fundó el club de running más grande de Mar del Plata y este sábado tendrá su torneo homenaje

Jorge Monín es una leyenda en el atletismo marplatense. El hombre que durante años ostentó el récord argentino en 5000 mts llanos y tras retirarse de la “colorada” fundó el club de running más grande de la ciudad tendrá este sábado su Torneo Homenaje en la pista de Atletismo Justo Román.

El cronograma incluye pruebas para atletas federados y libres desde las 14:30. Entre las disciplinas que el publico en general podrá disfrutar con entrada libre y gratuita figuran: 3000Mts marcha, vallas, lanzamiento de bala, salto en alto, y distancian en llano que van de los 80mts al imponente 5000, prueba en la que destacó Monín en 1980 con un tiempo de 14:02.

Cronograma completo:

14:30 3000 mts Marcha (femenino- masculino, mayores U16, U18)

15 80 mts Con valla (Mayores U14)

Salto en alto (Masculino Myures u 18)

Lanzamiento de Bala (Masculino, femenino y libre Mayores U20 U18 U16 U14)

15:10

15:20

15:30

15:40

16:10

1620

100mts con vallas (Femenino Mayores U20 U18)110 mts con vallas (Masculino Mayores U20 U18 U16)200 mts llanos (Femenino Mayores U 18)200 mts llanos (Masculino mayores U18)150 mts llanos (Masculino y libre Mayores U 14 U 18 U 12)150 mts llanos (Femenino y libre Mayores U 14 U 18 U 12)

16:40

16:45

16:55

17:10

17:25

18

800mts llanos (Femenino, mayores U 18)Salto en alto (Femenino mayores U18 U16)800mts llanos (Masculino Mayores U18)1000mts llanos (Femenino y Masculino libre U18 U12)5000mts llanos (Femenino libre mayores)5000mts llanos (Masculino libre mayores)

Jorge Monín empezó su carrera como atleta a los 16 años para darle una mano a sus compañeros de curso de la Escuela Nacional de Comercio que necesitaban un atleta para completar el equipo de Cross. “Yo estaba en cuarto año, hacía basquet”, recordaba en diálogo con 0223 al cumplirse 45 años de su hazaña deportiva.

Con el recordado Fernando Rodríguez Facal se formó como atleta de elite. Terminó el secundario, empezó a cursar Ciencias Económicas y competir en la universidad. Al poco tiempo empezó a trabajar en el Banco. Entonces comenzó junto a su mentor un plan de entrenamiento a largo plazo. Era un programa de dos etapas de cuatro años cada una. La primera etapa era una base y la segunda de preparación para convertirse en un atleta internacional.

“En la categoría juveniles hice “dos o tres récords” de 3 y 5 mil”, dice como al pasar. Era otra época, eran muy pocos los que salían a correr por la costa, que era muy natural. No había smartwatch para medir pulsaciones, ni clubes de running, ni gran variedad de calzado, no se hablaba de geles, electrolitos, recuperadores carbo. “No existía todo eso”, explica.

Cuando llegó a la categoría mayores, en la primer competencia de cinco mil metros, en 1976 entró quinto con un tiempo de 14:52: “El primero me sacó una vuelta, me acuerdo”, dice entre risas y entrenaba con el objetivo de bajar 25 segundos por año. Dos años más tarde clasificó para los Juegos Odesur y tuvo marca para integrar la Selección Argentina y compitió en los Panamericanos de Puerto Rico. Para 1980, sabiendo que estaban fuera de los Juegos Olimpicos de Moscú porque Argentina apoyaba el boicot estadounidense, comenzaron a buscar pruebas importantes.

Llegó a Buenos Aires y se encontró con un torneo fascinante: “Nunca había visto algo igual, fue un torneo de esos que son de no creer. Habían armado tubulares todo al rededor de la pista. Había 20 mil personas en el público. Estaban los mejores corredores”, recuerda. Jorge corrió los 5 mil metros llanos y frenó el cronómetro en 14:02 y destronó a Osvaldo Suárez. “Entré cuarto con récord argentino. Eso me abrió las puertas. me empezó a auspiciar Adidas. En el 81, en compensación por no haber ido a los JJOO a los atletas de la selección nos ofrecieron hacer la temporada europea, la Golden Liga, que hoy es Liga de Diamante. San Sebastián, Vigo, Madrid, Berlin. La idea era volver de Europa e ir al sudamericano, pero el sudamericano lo hicieron en Bolivia y no llevaron fondistas”.

La "Marea Roja", un clásico de Ma del Plata

Jorge corrió profesionalmente hasta los 55 años. En el 2001 los vaivenes económicos del país hicieron que negocie su retiro anticipado del banco. “Entonces me encontré con qué hago. Mi vida era el banco, correr, tenia esa estructura….y un día vino un atleta y me preguntó si sabía de algún entrenador. Yo había hecho cursos y le dije, te entreno si querés. Cada tanto iba alguien al banco y me consultaba por una puesta a punto o preparar una carrera”, recuerda.

“El Mono” no olvida al primer atleta que entrenó: “Le dije que lo esperaba en la plaza España. lo acompañé en bicicleta hasta Camet y volvimos y al día siguiente vinimos a la pista”, lo que se conoce como el circuito rápido. La pista de atletismo tampoco era lo que es ahora. “Iba muy poca gente. Ahí me vieron algunos y me dijeron que querían entrenar conmigo y se armó un grupo de 20 personas”.

“Un día en un asado dijimos hay que ponerle un nombre al grupo y dijeron Jorge Monín, yo no quise y entones propusieron jm y el rojo y amarillo (los colores que identifican al grupo) quedaron no se por qué”, dice. Pero, reconoce Jorge quién le dio el gran puntapié al grupo fue Ezequiel, su hijo y actual entrenador del club de corredores. “Ezequiel empezó a entrenar y cuando terminó la secundaria empezó a trabajar conmigo en el club. El fue el que le dio el puntapié al club. El fue el imán que atrajo a la gente”, dice orgulloso.

Hoy JM Corredores tiene aproximadamente 400 socios y representación en la zona y en las provincias de Catamarca, Salta y La Rioja. Para los Monín no hay diferencias en el trato para atletas de elite y corredores aficionados. “Eso de andá corre y volvé no sirve para nosotros”, dice Jorge.

“Acá viene gente de todas las profesiones y estratos sociales. La elite y el corredor aficionado son iguales para nosotros. El trabajo que se hace con el federado lo hacemos con cualquier persona, porque buscamos que en su nivel cada uno sea un poco mejor, apostamos a la superación personal. El nivel surge de la cantidad de gente, del trabajo que se hace y del tiempo que se dedica, pero se le presta la misma atención a todos los atletas. Buscamos que puedan ver a través del atletismo que hay otras posibilidades”, cierra Jorge, el hombre que atesora mil historias y para el que el atletismo es una forma de vida.