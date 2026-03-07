Primer sábado de marzo con buen tiempo en Mar del Plata: qué dice el pronóstico
El finde arranca con temperaturas templadas, cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias en la ciudad.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La mañana comenzó despejada en Mar del Plata, con una temperatura de 12 grados y una humedad del 88%, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para este sábado, el organismo anticipa una temperatura mínima de 11 grados y una máxima que podría alcanzar los 22 grados. Durante toda la jornada el cielo se mantendrá parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones, por lo que el primer sábado de marzo podrá aprovecharse al aire libre.
En cuanto al viento, soplará entre los 11 y 32 kilómetros por hora provenientes del sector este, aunque hacia la noche rotará al noroeste.
De cara al domingo, el pronóstico indica condiciones similares: se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 22, con cielo parcialmente nublado que se volverá mayormente nublado hacia la tarde y sin probabilidad de lluvias. El viento será del sector noroeste, entre 13 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora durante la tarde.
Leé también
Temas
Lo más
leído