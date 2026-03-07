Primer sábado de marzo con buen tiempo en Mar del Plata: qué dice el pronóstico

Fin de semana con una máxima de 22 grados

La mañana comenzó despejada en Mar del Plata, con una temperatura de 12 grados y una humedad del 88%, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El cielo se mantendra parcialmente nublado durante el sábado

Para este sábado, el organismo anticipa una temperatura mínima de 11 grados y una máxima que podría alcanzar los 22 grados. Durante toda la jornada el cielo se mantendrá parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones, por lo que el primer sábado de marzo podrá aprovecharse al aire libre.

En cuanto al viento, soplará entre los 11 y 32 kilómetros por hora provenientes del sector este, aunque hacia la noche rotará al noroeste.

La jornada será similar durante el domingo con una mínima de 14 grados

De cara al domingo, el pronóstico indica condiciones similares: se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 22, con cielo parcialmente nublado que se volverá mayormente nublado hacia la tarde y sin probabilidad de lluvias. El viento será del sector noroeste, entre 13 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora durante la tarde.