El tormento que vive una familia marplatense por la falta de pagos de Ioma: "Nos agobia la situación"

José tiene 35 años y asiste a un centro de día donde recibe, junto con sus terapias, los cuidados que necesita para afrontar su discapacidad. Sin embargo hace tiempo que su familia está en constante angustia porque IOMA no paga las prestaciones y está en riesgo su calidad de vida.

"Nunca sabemos qué va a pasar mañana, cuánto tiempo tendremos las prestaciones, las terapias que necesita y el transporte. Cada vez que vamos al médico no sabemos si hay que pagar un bono, si Ioma te va a cubrir, si el centro de día va a continuar. Nos agobia la situación", comentó Alejandra León, madre de José, en diálogo con 0223.

La familia de José lucha incansablemente para mejorar su estilo de vida. "El mayor problema es que no sabemos si va a poder continuar todo el año o si tenemos que hacer como en los tiempos de antes donde los discapacitados se quedaban en casa", declaró

En el marco de una nueva protesta por la Ley de Emergencia en Discapacidad, aseguró que a nivel nacional las cosas tampoco están bien. "Habíamos logrado muchos derechos, que ellos fueran personas normales, pero hoy en día no sabemos qué va a pasar", agregó.

Este problema que se replica en miles de personas "para mí es una injusticia total, no solo por los discapacitados, sino por el personal que depende de todos estos lugares, es la fuente de trabajo de los transportes, los profesionales y perdemos todos", concluyó.