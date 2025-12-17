Preocupa la nueva variante de gripe influenza: qué medidas adopta la Argentina

El Ministerio de Salud confirmó que el inicio de la campaña de vacunación antigripal comenzará en marzo de 2026, por lo que no hay cambios respecto a otros años a pesar de la nueva variante de influenza que se esparce por el mundo y la advertencia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Las autoridades nacionales destacaron que no se ha comprobado que la influenza A (H3N2) subclado K presente una mayor gravedad clínica y que, al momento, no circula en nuestro país.

En ese sentido, se enfatizó que la vacunación antigripal 2026 se iniciará en marzo del año próximo y permitirá disminuir las hospitalizaciones y casos de gravedad.

Así se dio a conocer durante la reunión que encabezó el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, con los titulares de las carteras sanitarias provinciales, en el marco del último Consejo Federal de Salud (COFESA) de 2025.

Vale recordar que la Organización Panamericana de la Salud instó a los países de las Américas a reforzar la vacunación y la vigilancia epidemiológica ante el aumento global de la circulación del virus de influenza A(H3N2) subclado K.

El subclado K (J.2.4.1) registró un rápido crecimiento en Europa y en varios países de Asia. En América del Norte, Estados Unidos y Canadá, también muestran un incremento progresivo de detecciones del subclado K. México, en tanto, confirmó su primer caso.