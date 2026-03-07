"Hay abastecimiento pero ya no queda mercadería en depósito": crisis en algunos supermercados marplatenses

Desde el sector advierten que la situación podría provocar más despidos en el 2026.

En un contexto donde la gente sale a buscar precios y compra sólo lo necesario para cubrir las necesidades básicas, la temporada quedó lejos de ser positiva en los supermercados y grandes comercios.

"El consumo bajó, los supermercados venden cuando hay descuentos con billeteras virtuales", comentó Gerardo Cussi, secretario general del Sindicato del Personal de Reposición Externa y Merchandising, en diálogo con 0223.

La realidad de algunas cadenas de la ciudad resulta preocupante. "En algunos mercados hay abastecimiento pero ya no hay mercadería en depósito, compran lo justo para que del camino vaya a la góndola", declaró el referente.

La situación impacta fuertemente en el sector ya que su estabilidad laboral depende, en gran medida, del consumo en los comercios: "En el 2025 hubo despidos, pero este año me parece que se va a profundizar", remarcó.

En medio de la incertidumbre por mantener los puestos de trabajo, se suma que "los salarios quedaron muy pisados y las cosas siguen aumentando", según indicó.

Por otro lado, sostienen que la nueva Reforma Laboral que el Gobierno logró aprobar en el Congreso impacta negativamente en el sector: "De por sí es una actividad precarizada, como nos contratan a través de agencia no nos efectivizan nunca, y ahora va a ser peor".

Sin embargo, los trabajadores sostienen las fuentes y esperan una mejora: "Deseamos que no haya tantos despidos, es lo único que anhelamos porque no vemos que esto se reactive", cerró.