Le rompieron la mandíbula, pero ganó una fortuna: el insólito cheque de Jake Paul

Anthony Joshua sacó a relucir su calidad en el cuadrilátero y no tuvo piedad con el mediático Jake Paul.

El influencer y ahora boxeador estadounidense Jake Paul, conocido por ganarle un combate de exhibición a Mike Tyson, cayó por nocaut ante el medallista olímpico Anthony Joshua, quien le partió la mandíbula y, por ende, lo obligó a someterse a una intervención quirúrgica. No obstante, Jake se llevó una jugosa cifra en su bolsillo.

Tan solo luego de 989 segundos en el ring —lo que equivale a 16 minutos—, el hermano de Logan Paul cayó a la lona y perdió el combate... pero, a cambio, se quedó con 92 millones de dólares que dejó el show transmitido por Netflix.

Después de la pelea, el menor de los Paul fue retirado en camilla, con doble fractura de mandíbula, directo a cirugía. Horas después, se mostró fiel a su estilo altanero en redes sociales asegurando que estaba viviendo el "sueño americano".

"Empieza el tuyo hoy. Cree en él. Falla. Trabaja. Falla. Aprende. Falla. Nunca te detengas", compartió vía Instagram junto a una imagen donde se lo ve en un avión privado con fajos de dólares por doquier y armas de guerra.

Una racha que supera hasta a las estrellas de Hollywood

La carrera boxística de Jake Paul está marcada por cifras millonarias obtenidas en apenas un puñado de combates. Según The Sporting News, la bolsa del enfrentamiento entre Paul y Mike Tyson fue de 80 millones de dólares, lo que le permitió embolsar cerca de 40 millones por esa pelea.

Así quedó la mandíbula de Jake Paul tras el golpe definitivo de Anthony Joshua.

En sus presentaciones anteriores, los números también fueron impactantes: ganó 1,2 millones de dólares ante Nate Robinson, 2 millones frente a Tyron Woodley, 1,5 millones contra Anderson Silva y alrededor de 3,2 millones por pelear ante Tommy Fury, sin contar el 65 % adicional que recibió de los ingresos por PPV.

Estas cifras ubican a Paul —y también a Anthony Joshua— por encima de los salarios de las mayores estrellas de Hollywood. Para dimensionarlo, la mayor paga en la carrera de Dwayne Johnson fue la película Red One (2023), por la que cobró 50 millones de dólares, más del doble de lo que había ganado por Black Adam en 2022 (22,5 millones), según Celebrity Net Worth. Incluso Tom Cruise, uno de los actores mejor pagos del mundo, ganó “solo” 75 millones de dólares por Misión: Imposible – Protocolo Fantasma.