Un chico recibió una descarga eléctrica mientras trabajaba y murió en la calle

La provincia de Córdoba amaneció conmocionada después de confirmarse el fallecimiento de un joven de 23 años que sufrió una descarga eléctrica mientras trabajaba en la vía pública, en la localidad de Agua de Oro.

El trágico episodio se registró en la tarde del miércoles en la zona de Villa Cerro Azul del interior cordobés. Tras la potente descarga acudieron al lugar efectivos policiales y un servicio de emergencias, pero lamentablemente ya nada se podía hacer.

Según trascendió, el chico estaba realizando tareas habituales junto a dos compañeros cuando, por motivos que aún son materia de investigación, recibió una fuerte descarga eléctrica. Le practicaron maniobras de primeros auxilios, hasta que llegó el personal médico.

Intentaron reanimarlo, pero finalmente confirmaron su fallecimiento en el lugar. La Justicia trabaja para determinar en qué circunstacias ocurrió el accidente y establecer responsabilidades.