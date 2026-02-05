La tiraron del auto para robarle pero no se lo pudieron llevar: quedó enganchada con el cinturón
La víctima se resitió al robo y la salvó el cinturón. La brutal secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad.
Una mujer sufrió un violento intento de asalto por parte de dos motochorros, quienes la despojaron de su vehículo, pero no consiguieron llevárselo debido a su valiente accionar.
El episodio se registró el pasado jueves alrededor de las 15:30 en Victoriano Montes y Belgrano, en el barrio Los Andes, cuando la conductora se encontraba dentro de su camioneta estacionada y dos sujetos se acercaron al rodado con intenciones de sustraerlo.
Los delincuentes llegaron en moto y el acompañante descendió y se dirigió inmediatamente a la víctima. Le abrió la puerta, comenzaron a forcejear y aunque consiguió arrojarla al suelo, ella quedó enganchada del cinturón de seguridad. "Si arrancaba, me llevaba arrastrando o me pasaba por arriba", aseguró la damnificada.
Sin la propietaria en el interior, el agresor quiso ponerla en marcha y sin embargo, la mujer no entró en pánico, le abrió la puerta y la sostuvo para que no escape, según se observa en el video al que accedió 0223.
En ese exacto y oportuno momento, vecinos y peatones aparecieron al rescate para increpar y ahuyentar a los ladrones. Uno se dio a la fuga a pie y otro en moto.
