La tiraron del auto para robarle pero no se lo pudieron llevar: quedó enganchada con el cinturón

Una mujer sufrió un violento intento de asalto por parte de dos motochorros, quienes la despojaron de su vehículo, pero no consiguieron llevárselo debido a su valiente accionar.

El episodio se registró el pasado jueves alrededor de las 15:30 en Victoriano Montes y Belgrano, en el barrio Los Andes, cuando la conductora se encontraba dentro de su camioneta estacionada y dos sujetos se acercaron al rodado con intenciones de sustraerlo.

Los delincuentes llegaron en moto y el acompañante descendió y se dirigió inmediatamente a la víctima. Le abrió la puerta, comenzaron a forcejear y aunque consiguió arrojarla al suelo, ella quedó enganchada del cinturón de seguridad. "Si arrancaba, me llevaba arrastrando o me pasaba por arriba", aseguró la damnificada.

Sin la propietaria en el interior, el agresor quiso ponerla en marcha y sin embargo, la mujer no entró en pánico, le abrió la puerta y la sostuvo para que no escape, según se observa en el video al que accedió 0223.

En ese exacto y oportuno momento, vecinos y peatones aparecieron al rescate para increpar y ahuyentar a los ladrones. Uno se dio a la fuga a pie y otro en moto.