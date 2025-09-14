Terence Crawford dio la sorpresa y se convirtió en el primer campeón indiscutido en tres divisiones

En una de las noches más impactantes en la historia reciente del boxeo, Terence Crawford derrotó por decisión unánime a Saúl “Canelo” Álvarez en el Allegiant Stadium de Las Vegas y se quedó con los cuatro títulos del peso supermediano. Con esta victoria, el estadounidense se convirtió en el primer pugilista en ser campeón indiscutido en tres categorías distintas, escribiendo su nombre con letras doradas en la historia del deporte.

La pelea fue seguida por más de 70.000 aficionados, en su mayoría mexicanos, que esperaban ver una nueva defensa de Canelo. Sin embargo, se encontraron con un Crawford rápido, preciso y dominante, que controló los doce asaltos con inteligencia táctica y una movilidad que el tapatío nunca logró descifrar. Las tarjetas de los jueces reflejaron la claridad del combate: 115-113, 115-113 y 116-112 a favor del retador.

El evento fue transmitido a nivel mundial por Netflix y generó una bolsa garantizada de al menos 100 millones de dólares para Canelo Álvarez, lo que lo convierte en uno de los combates más lucrativos de los últimos tiempos. A pesar del millonario escenario, la derrota fue un duro golpe para el mexicano, que sufrió la tercera caída en su carrera profesional.

Crawford, de 37 años, desafió todas las predicciones al subir dos divisiones para enfrentar al campeón absoluto de las 168 libras. Su velocidad, precisión y capacidad de contragolpe neutralizaron cualquier intento de Canelo, quien lució lento, sin ideas y claramente superado por la propuesta del estadounidense. “Yo sabía de lo que soy capaz. No es una sorpresa para mí, sólo necesitaba la oportunidad”, dijo el estadounidense emocionado tras la pelea.

Por su parte, Álvarez reconoció la superioridad de su rival y dejó abierta la puerta a un posible segundo capítulo. “Una derrota no me define. Lo intenté con todas mis fuerzas pero él se merece todo el mérito”, aseguró el tapatío, que ahora deberá replantear su futuro inmediato tras perder el dominio absoluto en el peso supermediano.

El combate contó con la presencia de celebridades como Mike Tyson, Charlie Sheen y Sofía Vergara, quienes presenciaron cómo Canelo Álvarez sumaba la tercera derrota de su trayectoria, la primera desde que cayera en 2022 ante Dmitry Bivol en el peso semipesado. Para Crawford, en cambio, fue la consolidación de una carrera que lo posiciona ya como uno de los mejores boxeadores libra por libra de todos los tiempos.