La escena más insólita del boxeo: se le voló la peluca en plena pelea y ganó igual

El peso pesado estadounidense protagonizó un blooper viral en el Madison Square Garden: recibió un golpe, quedó al descubierto y terminó celebrando sin postizo ante la ovación del público.

El boxeo internacional vivió uno de esos momentos que quedan para siempre en los archivos virales. En la mítica arena del Madison Square Garden de Nueva York, Jarrell Miller fue protagonista de una escena tan insólita como inolvidable, cuando en pleno combate se le desplazó la peluca tras un golpe y dejó a la vista su calvicie frente a miles de espectadores.

El episodio ocurrió durante el segundo asalto del combate ante Kingsley Ibeh. Una ráfaga de golpes impactó en la cabeza del púgil de Brooklyn y provocó que el postizo se levantara desde la frente, generando sorpresa, risas e incredulidad en el público. La imagen recorrió las redes sociales en cuestión de minutos y se convirtió en uno de los bloopers del año en el mundo del boxeo.

Lejos de detenerse o pedir asistencia, Miller completó el round con el cabello fuera de lugar, como si nada hubiese pasado. Sin embargo, al llegar a su esquina tomó una decisión que terminó de desatar la locura en el estadio: se arrancó la peluca y la arrojó hacia las tribunas, provocando una ovación generalizada y carcajadas en cada rincón del Garden.

Con el postizo fuera de escena, el peso pesado continuó la pelea con total naturalidad. Más allá del momento viral, Miller mostró solidez y terminó quedándose con la victoria por decisión dividida, cerrando una noche que será recordada tanto por lo deportivo como por lo insólito.

Tras el combate, el propio Miller explicó el curioso motivo de su look. Contó que había perdido el cabello días antes de la pelea por utilizar un shampoo que encontró en la casa de su madre, lo que lo llevó a improvisar con una peluca para subirse al ring. Fiel a su estilo provocador, celebró el triunfo bailando y frotándose la calva ante las cámaras.

Más allá del blooper protagonizado por Jarrell Miller, la velada en Nueva York tuvo un cierre de alto nivel boxístico. Shakur Stevenson derrotó por decisión unánime (119-109 en las tres tarjetas) a Teófimo López, le arrebató el título superligero de la OMB y se sumó al selecto grupo de campeones en cuatro divisiones, junto a leyendas como Floyd Mayweather Jr. y Canelo Álvarez. Una noche completa: risas, espectáculo y boxeo del más alto nivel.