El blue dio la nota en la previa de Navidad y superó los $1.500: cómo cerró el dólar este lunes

A pocos días del debut del nuevo esquema de bandas cambiarias que anunció el Gobierno, el dólar oficial minorista cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA) en el arranque de la semana.

En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa estadounidense operó en $1,475,55 para la venta. Mientras que en el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.452.

El denominado dólar blue o paralelo cotizó a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, en el mercado informal de la City porteña.

El dólar CCL cotizó a $1.542,58 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,2%. El dólar MEP operó a $1.493,20 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.

El dólar blue cerró a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.547,96, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90.173, según Binance.

Bajó el riesgo país

El riesgo país medido por el J.P. Morgan, que marca la confianza en los mercados internacionales, se ubica en torno a 569 puntos básicos, luego de una baja pronunciada la semana pasada tras anuncio de ajuste en las bandas cambiarias.

Los ADRs operaron mixtos, Banco Macro (+1,5%) lideró las subas, seguido por Central Puerto (+1,2%). En contraste, Pampa Energía cayó 0,8%.

En la bolsa local el S&P Merval subió 0,4% a 3.152.575,72 puntos, mientras que en dólares el avance fue de 0,6% hasta 2.041,89 puntos.

Los papeles en dólares registraron de subas, entre las que destacan la de Central Puerto (+2,5%) y Banco de Valoers (+1,7%). A contramano, Ternium se hunde 3%.