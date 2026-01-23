El dólar oficial anotó su primera suba semanal del año: a cuánto cerró este viernes

El dólar oficial rebotó desde mínimos de más de dos meses este viernes, pero permaneció 8,5% por debajo del techo de la banda. Este escenario es aprovechado por el Banco Central (Bcra) para comprar divisas: en lo que va de enero ya sumó a reservas más de u$s900 millones (u$s216 millones en la semana).

En el mercado mayorista, el tipo de cambio repuntó $3,50 a $1.433, tras tocar el jueves su menor valor desde el 20 de noviembre del 2025. De este modo, anotó una leve suba semanal de $3, la primera en lo que va de 2026.

Mientras, el dólar Banco Nación avanzó $5 a $1.405 para la compra y a $1.455 para la venta, y el billete minorista se vendió a $1.454,56 en bancos, según el promedio que realiza el Bcra. A contramano, el dólar blue descendió $5 y cerró a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.506,85 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.2%. El dólar MEP opera a $1.464,16 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.891,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.512.