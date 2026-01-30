El dólar oficial subió en la última rueda de enero, aunque tuvo su primera baja mensual desde agosto

El cambio en el esquema de bandas habilitó una mayor compra de reservas por parte del equipo económico.

La modificación del esquema de bandas parece haberle dado pax cambiaria al mercado, con el dólar cerrando su primer mes a la baja desde agosto pasado. Además, permitió consolidar la acumulación de reservas por parte del Banco Central, una tarea pospuesta en reiteradas ocasiones por el equipo económico y que fue responsable en más de una ocasión de generar volatilidad en el tipo de cambio.

En la plaza mayorista, el tipo de cambio cerró a $1.447 para la venta, un incremento de $2,50 y su nivel más alto desde el 14 de enero. Aún así, se ubica a 7,9% del techo de la banda, en $1.563. En el mes, acumula una baja de $8, equivalente al 0,6%, aunque en la última semana se registró un avance de $14 (+1%).

En el mercado informal, el dólar blue registró un nuevo ajuste a la baja: cayó $5 y cerró a $1.470 para la venta, acumulando en enero un retroceso de $60 (-3,9%).

En el sector financiero la tendencia es mixta: el dólar MEP opera a $1.459,65, una suba diaria de 77 centavos y un retroceso mensual de 1,4%. Por su parte, el dólar CCL cae 0,5%, hasta $1.501,01, y anota una baja en enero del 1,3%.

En el mercado de dólar futuro, las operaciones mostraron disparidad, con el dólar para marzo pactándose en $1.514,50.