El riesgo país perfora los 500 puntos por primera vez desde 2018: a cuánto cerró el dólar este

El dólar oficial encadenó su tercera suba consecutiva este martes 27 de enero, aunque se mantuvo a más de 8% del techo de la banda de flotación, mientras las tasas de corto plazo ya están debajo del 20%.

En la segunda rueda de la semana, el dólar mayorista subió $5 (+0,4%) hasta los $1.442,50, ubicándose a 8,1% del techo de la banda, hoy en $1.559,30.

Por su parte, en el sector minorista, el dólar oficial aumentó $5 (+0,3%) a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta, mientras que en el promedio que realiza el Bcra, ascendió a $1.463,48.

Por su parte, el dólar blue amagó con subir, pero cerró estable en $1.470 para la compra y a $1.490 para la venta.

El dólar MEP retrocede 0,3% a $1.464,81, el CCL se deprecia a $1.510,50, mientras que el dólar cripto opera en $1.517,17,

El riesgo país perfora los 500 puntos por primera vez desde 2018

En Wall Street los bonos soberanos operan al alza. Como consecuencia, los diferenciales de tasas se comprimen y esto hace que el riesgo país anote una nueva baja.

El indicador que elabora J.P. Morgan se ubica en torno a los 493 puntos básicos y quiebra el umbral de las 500 unidades por primera vez desde el 11 de junio de 2018 (487).

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA compró dólares todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de u$s60 millones.

De este modo, la Argentina quedó a 426 puntos de Uruguay, el país con menor riesgo soberano de la región.