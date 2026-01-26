El dólar oficial anotó su segunda suba consecutiva: a cuánto cerró este lunes

El dólar oficial extendió su tenue rebote este lunes y toca su mayor nivel en once días. Sin embargo, la cotización mayorista se mantuvo lejos del techo de la banda de flotación y la calma cambiaria no luce amenazada.

El tipo de cambio mayorista subió $4,50 en la primera rueda de la semana y alcanzó los $1.437,50. Ya el viernes la cotización de referencia había avanzado $3,50, con lo cual encadena su segunda rueda de repunte.

El dólar minorista en el Banco Nación, por su parte, avanzó $5 hasta los $1.410 para la compra y $1.460 para la venta. En el promedio minorista que reporta el BCRA, la divisa se ubicó en $1.409,21 para la compra y $1.459,88 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.470 para la compra y a $1.490 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.516,44 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,2%. El dólar MEP opera a $1.469,87 y la brecha con el dólar oficial es de 2,2%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.904,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.514,50.