Asados de Navidad y Año Nuevo: los errores que pueden provocar incendios con el calor

En la previa de la Nochebuena y muy cerca de la cena de Fin de Año, se ultiman los detalles para las celebraciones, muchas de las cuales incluyen asados al aire libre. En ese marco, el aviso por alto riesgo de incendios forestales debido a las elevadas temperaturas genera una atención especial.

"Va a haber altas temperaturas aunque el pronóstico registra probabilidad de lluvias. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con el fuego", advirtió Alfredo Rodríguez, titular de Defensa Civil de Mar del Plata.

Qué errores evitar para prevenir incendios y accidentes.

En ese marco, los asados al aire libre requieren cuidados extra para evitar intoxicaciones, golpes de calor y, sobre todo, riesgos de incendio, que se multiplican en esta época del año.

"Es importante tener algún recipiente con agua cerca, vigilar que no quede posibilidad de que vuele una ceniza o chispa y genere un incendio y mojar el sector donde vamos a hacer asado", recomendó el funcionario.

Con altas temperaturas, los asados en Navidad y Año Nuevo requieren cuidados clave.

Tanto en parrillas de hogares como en sitios permitidos con fogones, es necesario tomar los recaudos para evitar los siniestros. Asimismo, aconsejan tener un cuidado particular con las colillas de cigarrillo y arrojarlas sólo en lugares adecuados.

Consejos