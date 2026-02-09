Se fue a la cancha el sábado y no regresó: desesperada búsqueda de una mujer en Mar del Plata

En la mañana del lunes, la familia de Mariana ratificó la denuncia luego de un fin de semana angustiante. La mujer de 42 años salió con dirección al Estadio Minella, pero desde entonces nadie tiene noticias sobre su paradero.

Según reportaron en la difusión que se está propagando por las redes sociales, Mariana nunca llegó a la cancha. Al menos, nadie la vio llegar al estadio. Tampoco volvió a su casa. La mujer había comentado el viernes que estaría en la tribuna viendo a Aldosivi y Central.

Anoche comenzó la difusión y hoy radicaron la denuncia.

"Si alguien sabe o vio a mi mamá les dejo mi número: 2235219884", publicó Tais, la hija de Mariana en las redes sociales. Ella y su hermano, Nehuen de 12 años, la esperan en el barrio Colinas de Peralta Ramos donde residen. La preocupación crece entre los familiares y amigos por las horas que pasan sin novedades.

Mariana tiene el pelo rubio y vestía remera con short, la última vez que la vieron. Es delgada y alta. Fuentes del entorno de la mujer hablaron de una relación difícil con la que sería su ex pareja, por lo cual alertaron a la policía sobre la sospecha del móvil de la desaparición.