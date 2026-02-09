Fue a la cancha y no volvió a la casa: la encontraron haciendo dedo en ruta 2

La averiguación de paradero que comenzó el domingo por la desaparición de una mujer de 42 años que no había regresado a su casa tras salir con dirección al estadio José María Minella culminó exitosamente hace minutos con su hallazgo sana y salva en la autovia 2.

De acuerdo a los datos recabados por 0223, la activación de los protocolos de búsqueda en Mar del Plata y la zona permitió hallarla en inmediaciones de General Pirán cuando hacía dedo junto a otras dos personas.

"Está en buen estado de salud y el paradero habido ya fue comunicado a la Unidad Funcional de Instrucción N° 7", confirmaron las fuentes consultadas por este medio.

Tal como se informó, en la difusión que se propagó por las redes sociales, los familiares señalaron que Mariana nunca llegó a la cancha aunque había dicho que iba a ver el partido entre Aldosivi y Rosario Central.

Nunca regresó a la casa y nada se sabía de ella hasta que fue hallada haciendo dedo junto a otras dos personas en la autovia 2.