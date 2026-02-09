Fue a la cancha y no volvió a la casa: la encontraron haciendo dedo en ruta 2
El domingo se había activado el proceso de búsqueda. La hallaron en inmediaciones de General Pirán.
La averiguación de paradero que comenzó el domingo por la desaparición de una mujer de 42 años que no había regresado a su casa tras salir con dirección al estadio José María Minella culminó exitosamente hace minutos con su hallazgo sana y salva en la autovia 2.
De acuerdo a los datos recabados por 0223, la activación de los protocolos de búsqueda en Mar del Plata y la zona permitió hallarla en inmediaciones de General Pirán cuando hacía dedo junto a otras dos personas.
"Está en buen estado de salud y el paradero habido ya fue comunicado a la Unidad Funcional de Instrucción N° 7", confirmaron las fuentes consultadas por este medio.
Tal como se informó, en la difusión que se propagó por las redes sociales, los familiares señalaron que Mariana nunca llegó a la cancha aunque había dicho que iba a ver el partido entre Aldosivi y Rosario Central.
Nunca regresó a la casa y nada se sabía de ella hasta que fue hallada haciendo dedo junto a otras dos personas en la autovia 2.
