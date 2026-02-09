Tormentas fuertes, ráfagas y granizo: emiten alerta en Mar del Plata y el sudeste bonaerense
La advertencia emitida en la tarde de este lunes también incluye a Balcarce, General Alvarado y Mar Chiquita.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de un inicio de semana con la humedad como claro protagonista, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo durante la tarde de este lunes en Mar del Plata y zonas aledañas.
Según advirtió el organismo, el alerta también incluye a Balcarce, General Alvarado y Mar Chiquita, es decir un significativo sector del sudeste de la provincia de Buenos Aires.
Además, está previsto un cambio brusco en la velocidad de las ráfagas de viento, que se espera que alcancen hasta los 60 kilómetros por hora (km/h) desde el noroeste en la tarde, acompañadas por precipitaciones.
También pronostican tormentas aisladas para la noche y viento leve pero fresco del sur, para dar comienzo a un martes con 28° de máxima y 18° de mínima, con el cielo parcialmente nublado a lo largo de la jornada.
En detalle por el panorama en General Pueyrredon, el Municipio reiteró la alarma climatológica y recomendó:
- Evitá circular por la vía pública, salvo que sea estrictamente necesario.
- Asegurá macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas.
- No saques la basura fuera del horario permitido.
Ante emergencias, los ciudadanos se pueden comunicar con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.
Leé también
Temas
Lo más
leído