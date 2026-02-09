Tormentas fuertes, ráfagas y granizo: emiten alerta en Mar del Plata y el sudeste bonaerense

También pronostican tormentas aisladas para la noche y viento leve pero fresco del sur.

Después de un inicio de semana con la humedad como claro protagonista, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo durante la tarde de este lunes en Mar del Plata y zonas aledañas.

Según advirtió el organismo, el alerta también incluye a Balcarce, General Alvarado y Mar Chiquita, es decir un significativo sector del sudeste de la provincia de Buenos Aires.

En caso de emergencia, comunicarse con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.

Además, está previsto un cambio brusco en la velocidad de las ráfagas de viento, que se espera que alcancen hasta los 60 kilómetros por hora (km/h) desde el noroeste en la tarde, acompañadas por precipitaciones.

También pronostican tormentas aisladas para la noche y viento leve pero fresco del sur, para dar comienzo a un martes con 28° de máxima y 18° de mínima, con el cielo parcialmente nublado a lo largo de la jornada.

En detalle por el panorama en General Pueyrredon, el Municipio reiteró la alarma climatológica y recomendó:

Evitá circular por la vía pública, salvo que sea estrictamente necesario.

Asegurá macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas.

No saques la basura fuera del horario permitido.

Ante emergencias, los ciudadanos se pueden comunicar con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.