Se conoció un nuevo video del crimen a la salida del boliche: "Vi cómo moría Lucas"

Hay más de tres videos que muestran el momento en el que muere Lucas Larroque.

Mientras el país sigue conmocionado por el brutal crimen ocurrido a la salida de un boliche de Estación Chapadmalal, donde falleció a golpes Nahuel Lucas Larroque, los familiares dieron a conocer detalles sobre el asesinato.

Rocío, su pareja, se encontraba en el lugar luego de que le advirtieran sobre el escándalo que se estaba desarrollando afuera del pub. De acuerdo a lo relatado por la mujer, "le estaban pegando a una amiga" de su hija, por lo que la chica decidió intervenir.

"Mi hija se metió a sacarla porque le estaban pegando. El papá de la menor le pegó una trompada a mi hija y ahí me metí yo", narró en diálogo con Crónica.

Luego de que se diera a conocer un nuevo video del aberrante momento, Rocío declaró en la puerta de la casa funeraria: "Vi que este hombre me quería pegar y le dije: 'Lucas me quiere pegar'. Es lo último que le dije y ahí vi cómo le pegaban la trompada en la cara y cayó en seco", sostuvo sobre las últimas palabras que cruzaron.

Con mucho dolor, la pareja aseguró que hay un video en el que se ve cómo sucede todo. "Ahí yo salgo corriendo a agarrar a uno y antes de eso le pegan la última patada a Lucas. Después lo peor es que le dijeron al agresor que se vaya a cambiar".

Además, remarcó que la asistencia médica se demoró mucho tiempo: "Yo pensé que la ambulancia había tardado 10, 20 minutos pero tomaron el tiempo y tardó como 45".