Buscan a una camioneta que levantó por el aire a un nene que andaba en bicicleta

Al niño le quebraron el fémur y está internado.

El dolor de los padres del nene de 9 años se entremezcla con la búsqueda de justicia, de datos que los acerquen al dueño de la camioneta que embistió a su hijo. "Se fugó. No tenemos cámaras en el barrio, pero si los vecinos de testigos", le dijo Micaela a 0223, en el desesperado pedido de una madre.

Mientras sale del golpe emocional del siniestro, divide sus días en visitas al Materno Infantil donde su hijo permanece internado tras quebrarse el fémur, busca al culpable del accidente ocurrido en Rosales y Lobería, e inicia una campaña para juntar fondos.

El lugar donde se produjo el accidente.

"Necesita unas placas de titanio que son muy caras (cuestan cerca de un millón de pesos). Averiguamos con el Gobierno, pero no nos las aseguran y tardaría mucho tiempo", amplió Micaela.

La esquina donde sucedió el hecho, según reportan los vecinos, tiene registros de accidentes o peligro de siniestro por la velocidad que traen desde la Ruta 88 los conductores. Por ello, también solicitaron un orden del tránsito en la zona, el cual luce cada vez con mayor tráfico.

"Es un lugar muy peligroso, todos circulan a toda velocidad y es imposible que no haya una tragedia", confiaron.

En tanto, Micaela dejó el contacto para quienes quieran colaborar con la recuperación de su hijo: el número de teléfono es 2235775180 y su alias mairanatalia1mp