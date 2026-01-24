Menor atropelló a un turista en la costa: "Voló por encima del paredón"

El hecho ocurrió en Peña y la costa cerca de la 1.30. Intervino un vehículo Vento color gris. Foto ilustrativa.

Un violento choque ocurrió este sábado por la mañana en la zona de Playa Chica cuando un joven atropelló a un turista que salía del boliche en plena costa.

El hecho ocurrió en Peña y Patricio Peralta Ramos cerca de la 1.30 de la madrugada. Fuentes policiales confirmaron a 0223 que el chico de 17 años con licencia habilitada circulaba en sentido norte por el paseo Volpe al volante de un Volkswagen Bora color gris. Por razones que aún son materia de investigación, perdió el control y atropelló a un chico de 22 años proveniente de Tucumán que se encontraba en la vereda.

"El auto chocó a un chico que iba caminando por la costa, y cayó para el otro lado. Yo estaba por entrar a trabajar y escuché un ruido fuerte; el auto venía rápido", contó a 0223 Vera, lectora del diario que fue testigo del siniestro vial.

A raíz del choque, el sujeto de 22 años sufrió un herida cortante en la cabeza y fue trasladado por una ambulancia del SAME.

El conductor fue retenido por efectivos policiales de la UTOI y se constató que no poseía cédula verde del vehículo, cuyo parabrisas y guardabarros derecho quedaron destrozados, mientras que el test de alcoholemia le dio negativo.