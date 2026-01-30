Video: impresionante choque y vuelco en el Puerto de Mar del Plata

Una ambulancia del Same se presentó en el lugar para asistir a las víctimas.

Por circunstancias que son materia de investigación, el conductor de un Chevrolet Onix chocó contra otro vehículo y volcó en el Puerto de Mar del Plata.

Según informaron testigos del hecho a 0223, quienes aportaron imágenes del siniestro vial, el accidente ocurrió alrededor de las 18:30 de este viernes en la intersección de Acha y la avenida Vértiz.

Más allá de que el impresionante impacto provocó que el rodado quedara de lado y generó asombro en los automovilistas que transitaban en la zona, no se registraron heridos de gravedad.

Una ambulancia del Same se presentó en el lugar para asistir a los conductores y acompañantes, mientras también trabajó personal policial de la Comisaría Tercera.