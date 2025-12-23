Récord: en dos minutos abrieron el auto con un botón en pleno Güemes

La técnica para abrir el modelo del auto ya dejó repetidas veces el registro de un robo. Pero lo que llamó la atención esta mañana, cuando el polo comercial de la zona de Güemes estaba repleto de gente caminando con sus bolsas de Navidad, fue la velocidad de los ladrones que saquearon un baúl. La yapa: la actuación de los delincuentes.

Mientras uno simulaba atarse los cordones, el otro se hacía el que tocaba el timbre de una casa. Cuando la calle Alvear se liberó, a metros de su intersección con Avellaneda, los ladrones activaron el botón que se esconde debajo de la carrocería y abrieron el baúl. En dos minutos, se metieron en el auto y robaron las pertenencias.

En el video quedó registrada la secuencia, la misma que ocurrió a las 11 de la mañana del 23 de diciembre. Entre la gente que buscaba los regalos para la Nochebuena, los ladrones se llevaron lo que no les pertenecía.

Durante las últimas horas se registraron intento de robos de autos en el centro y en la zona residencial entre Playa Grande y Varese, los delincuentes inhiben alarmas para hacerse de los vehículos o saquearlos.

La situación en Mar del Plata es preocupante. Se sustrajeron más de seis autos por día entre julio y septiembre. Así lo reflejó un informe oficial al comparar el tercer trimestre de 2025 con el año pasado. La suba fue del 17 por ciento con relación al segundo trimestre de este año.