¿Con guardias especiales?: cómo trabajarán las estaciones de servicio durante Navidad y Año Nuevo

Días atrás medios periodísticos de Capital y otros puntos de la Argentina reflejaron un comunicado de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), donde se advertía sobre ciertas restricciones en el expendio de combustibles durante las Fiestas.

En resumen, se remarcaba que durante las noches del 24 y 31 de diciembre, Navidad y Año Nuevo, las estaciones de servicio implementarán un esquema especial para la carga de combustible y se restringirían temporalmente en la franja horaria entre las 22 horas y las 6 de la mañana del día siguiente.

Sin embargo, en General Pueyrredon, esta normativa no aplica y como otros años, la actividad trabajará en forma habitual.

Fuentes de ese sector comercial de Mar del Plata confirmaron a 0223 que la atención será “normal”. “El convenio entre Smata y la cámara de expendedores de la ciudad indica que se trabaja normalmente. Lo que se difundió hace unos días tiene que ver con otros convenios de otras regiones del país con el gremio de Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos Automáticos (SOESGyPE)”, señaló.

“En nuestra ciudad no se prevé la interrupción del servicio en estas fechas y en un acto extraordinario como puede ser una huelga, siempre debe haber guardias especiales y atender obligatoriamente a patrulleros, bomberos o ambulancias”, aseveró la misma fuente.