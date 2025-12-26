Se sorteó el Gordo de Navidad 2025: una de las fracciones del tercer premio se vendió en Mar del Plata

Como cada fin de año, el sorteo del Gordo de Navidad hace felices a los argentinos que tienen la suerte de acertar el número ganador. Con un pozo total de más de $1.750 millones, este viernes por la noche se realizó el sorteo correspondiente al 2025. Tigre, Berazategui y 25 de mayo se quedaron con el gran premio fraccionado.

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires informó que se vendieron el 95% de los cartones para este sorteo, que esta noche entregó a los ganadores un premio por proximidad, por terminación y por acertar el número exacto.

Según se dio a conocer, las tres agencias que más boletos vendieron están radicadas en el distrito de General Pueyrredon.

El número ganador del sorteo del Gordo de Navidad fue el 77222. Tigre, Berazategui y 25 de mayo se quedaron con el gran premio fraccionado. Entre los tres se distribuyen un premio de $800 millones.

Los números ganadores del Gordo de Navidad 2025

Además, se vendió todo el premio de la segunda posición entre dos ganadores, un usuario con nueve fracciones de San Miguel del Monte y otro usuario con de 9 de abril con una fracción del número: 12542. Entre ambos se llevaron $250 millones.

Por último, se repartieron $65 millones para el tercer premio, fraccionado entre Miramar, San Andrés, Mar del Plata, Coronel Suárez, Chacabuco, Burzaco y Ezpeleta.

Aquellos que hayan ganado un premio de más de $2 millones deberán cobrarlo en la sede del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, en La Plata, mientras que los que hayan ganado un monto menor podrán hacerlo en la quiniela en la que apostaron.

