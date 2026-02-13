Mega operativo por el ataque con 200 tiros a una casa: secuestran armas y drogas

El avance de la investigación a cargo de la fiscal Florencia Salas por el ataque a tiros al frente de una casa en el barrio José Hernández, el mes pasado, dio lugar a un mega operativo en el que se allanaron siete viviendas de manera simultánea.

Tres personas quedaron aprehendidas por tenencia de arma de fuego y municiones que van a declarar este sábado, mientras que a uno de ellos también imputaron en una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

"Esa persona tenía un trozo de marihuana compacta, sesenta envoltorios con esa droga y quince envoltorios con cocaína, además de una balanza", señalaron las fuentes judiciales consultadas por este medio.

Los elementos secuestrados en el allanamiento de hoy.

Tal como adelantó en su momento 0223, el ataque sin precedentes -se rescataron 197 vainas del lugar- ocurrió en la vivienda ubicada en inmediaciones de Ayolas y Carmen de Las Flores y dejó como saldo una herida en el pie a un joven de 20 años que fue atendido en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Más allá del hermetismo en torno al hecho, los datos recabados por personal de la comisaría undécima permitieron establecer que el ataque con una ametralladora estaba dirigido al hermano del herido y que fue encabezado por un sujeto de 27 años.

Días después el Juzgado de Garantías N°2, a cargo provisoriamente de la Juezas Lucrecia Bustos avaló la realización de un allanamiento en una casa del mismo barrio donde habita el sospechoso que fue registrado en la huida por algunas cámaras de seguridad.

En el primer allanamiento secuestraron un 208 robado.

En estos allanamientos fue aprehendido y tras los operativos que llevó adelante el área de Crímen Organizado y Delitos Complejos quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.