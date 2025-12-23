Este viernes 26 de diciembre se llevará a cabo el sorteo del Gordo de Navidad 2025 en la provincia de Buenos Aires, con un pozo histórico que supera los 1.750 millones de pesos y un premio mayor que alcanza los 800 millones de pesos. La ceremonia se realizará a las 21 horas en el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, y será transmitida en vivo por el canal oficial de YouTube del organismo.

Los billetes para participar están disponibles desde el 27 de octubre y se comercializan en agencias habilitadas de la provincia. Los apostadores pueden elegir cualquier número disponible, ya que los billetes se emiten por terminal. Para proteger los tickets, se entregan con un porta-billete especial diseñado para evitar daños por calor o luz solar.

Los premios principales serán: un primer premio de 800 millones de pesos, un segundo premio de 250 millones, y otros premios de 65, 25 y 12 millones de pesos, todos para billete completo. También habrá premios para aproximaciones y terminaciones hasta la quinta posición.

El primer premio cubre los números entre 00000 y 99999, con un límite de hasta diez apuestas por número. Cada apuesta tiene un costo de 5.000 pesos, y el total por las diez apuestas asciende a 50.000 pesos. Para las aproximaciones, se considera el número 00000 como el menor y el 99999 como el mayor.

Tras el sorteo, el listado oficial de ganadores será publicado en el sitio web de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Los ganadores tendrán plazo para cobrar sus premios hasta el 27 de enero de 2026.

En la edición anterior, el premio mayor fue de 500 millones de pesos y el total repartido alcanzó los 1.074 millones. El 95% de los cartones fue vendido. El número ganador del primer premio fue 81476, vendido en Vicente López; el segundo premio de 150 millones correspondió a un ticket en Mar del Plata; y el tercer premio, el número 64208, fue distribuido entre varios ganadores por un total de 40 millones de pesos.

De manera paralela, el sábado 27 de diciembre la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires realizará su sorteo navideño, llamado La Grande, con un premio mayor de 500 mil dólares y más de 220 millones de pesos en premios adicionales. Los tickets, que tienen un valor de 7.000 pesos por fracción y 35.000 pesos por billete entero, pueden adquirirse tanto en agencias físicas habilitadas como de forma online.

Por su parte, la Lotería de Córdoba también celebrará su Gordo de Navidad el 26 de diciembre, con un sorteo previsto para las 21 horas en la capital provincial, con entrada libre y gratuita. El premio mayor será de 650 millones de pesos, con fracciones a 7.500 pesos y el billete entero compuesto por 20 fracciones, cuyo valor total es de 150.000 pesos