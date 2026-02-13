SUPLEMENTOS
Incendio

Incendio de gran magnitud en Juan B. Justo y Bernardo de Irigoyen: trabajan varias dotaciones de bomberos

Gran incendio de pastizales en Juan B. Justo y Bernardo de Irigoyen.

El hecho ocurrió en avenida Juan B Justo, a metros de Alem.

13 de Febrero de 2026 12:14

Por Redacción 0223

Un pastizal de gran tamaño se prendió fuego este jueves en la zona de Juan B. Justo y Bernardo de Irigoyen, generando preocupación entre los vecinos del sector.

Según confirmaron fuentes oficiales a 0223, el foco ígneo se desató en un terreno amplio y, debido a la intensidad de las llamas y al humo, provocó temor entre frentistas, especialmente por la cercanía de un gran galpón ubicado en el en cercanías del predio.

Varias dotaciones trabajaron en el lugar para contener el avance del fuego y evitar que las llamas se propagaran hacia estructuras linderas.

El operativo demandó un despliegue y se extendió durante varios minutos hasta lograr controlar la situación.

 

Por el momento no se informaron personas heridas ni daños estructurales, aunque el humo fue visible desde distintos puntos de la zona.

 

 

