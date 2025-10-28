Gordo de Navidad 2025: ya se venden los billetes con más de $1.750 millones en premios

La Lotería de la Provincia de Buenos Aires lanzó oficialmente la venta del Gordo de Navidad 2025, uno de los sorteos más esperados del año. Los billetes ya están disponibles en más de 4.300 agencias oficiales de todo el territorio bonaerense, con premios que superan los $1.750 millones.

El Gordo de Navidad repartirá un total de $1.755.750.000, con un primer premio de más de $800 millones. Además, el segundo lugar obtendrá $250 millones, el tercero $65 millones, el cuarto $25 millones y el quinto $12 millones, siempre por billete entero. También habrá premios por terminaciones y aproximaciones hasta la quinta posición.

Como en ediciones anteriores, los jugadores pueden elegir su número de la suerte, y el agenciero emite el ticket de forma inmediata. El billete entero cuesta $50.000, mientras que cada fracción tiene un valor de $5.000.

El sorteo del Gordo de Navidad se realizará el 26 de diciembre a las 21 horas, en el Salón de Sorteos de la Lotería provincial, con transmisión en vivo por YouTube.

Además, ya se encuentran disponibles los billetes del Sorteo Extraordinario de Reyes, que este año ofrece más de $500 millones en premios, con un primer premio de $300 millones. El billete entero tiene un valor de $20.000 y la fracción cuesta $2.000.

El sorteo de Reyes se llevará a cabo el 16 de enero de 2026, también con transmisión en vivo desde la sede central del Instituto.