Siete allanamientos, un helicóptero de apoyo y tres aprehendidos: los detalles del megaoperativo por el abuso de armas en Mar del Plata

La fiscal Florencia Salas brindó detalles del megaoperativo que se realizó este viernes en distintos domicilios de la periferia de Mar del Plata por la brutal balacera de casi 200 disparos que se registró en enero pasado y que desnudó el abuso de armas que se vive en la ciudad.

En una rueda de prensa organizada en los pasillos de Tribunales, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 precisó que a un mes del ataque a tiros al frente de una casa en el barrio José Hernández se realizaron de manera simultánea siete de los diez allanamientos solicitados a la Justicia de Garantías.

"De los siete, cinco fueron positivos. En dos no encontramos a las personas en los domicilios y en tres logramos aprehender a los ocupantes. El primero tenía un pistolón calibre 22, el segundo tenía un revólver calibre 38 y municiones y en el tercero encontramos municiones y una granada", precisó. Este último es señalado por los investigadores como el autor de la balacera.

La fiscal Florencia Salas alertó por el abuso de armas en la ciudad.

Si bien en un primer momento se creía que el ataque en la vivienda Ayolas y Carmen de Las Flores había sido con una ametralladora, Salas confirmó que finalmente se "utilizaron armas de repetición". "No fueron ametralladoras", aclaró.

Para la fiscal, este hecho y la seguidilla de balaceras registradas en enero dan cuenta de un abuso de armas "exorbitante". "Claramente esto demuestra la cantidad de lugares que hay donde se esconcen las armas, las municiones y también realizan otro tipo de actividades", afirmó. "Obviamente está todo vinculado al narcomenudeo", conjeturó al finalizar.

Tal como se informó, tres personas quedaron aprehendidas por tenencia de arma de fuego y municiones que van a declarar este sábado, mientras que a uno de ellos también imputaron en una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Al menos dos de ellos cuentan con antecedentes penales.

En el ataque sin precedentes se rescataron 197 vainas

La funcionaria judicial indicó que en el megaoperativo se desplegó un helicóptero "para dar apoyo". "En su mayoría, los allanamientos fueron en el barrio San Martín", señaló.

En el ataque sin precedentes se rescataron 197 vainas del lugar y dejó como saldo una herida en el pie a un joven de 20 años que fue atendido en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). Más allá del hermetismo en torno al hecho, los datos recabados por personal de la comisaría undécima permitieron establecer que el ataque con una ametralladora estaba dirigido al hermano del herido y que fue encabezado por un sujeto de 27 años.