Si venís a la costa y pensás alquilar un kayak, ojo con esto: el alerta de Prefectura

La recomendaciones de Prefectura para los navegantes.

En plena temporada de verano y con miles de turistas disfrutando del mar y la costa, la Prefectura Naval Argentina lanzó un alerta clave para quienes utilizan kayaks, canoas o botes a remo, una práctica cada vez más frecuente entre veraneantes.

El objetivo es prevenir accidentes y evitar situaciones de riesgo en el agua, especialmente entre personas sin experiencia o que alquilan embarcaciones por primera vez.

Desde la Autoridad Marítima nacional recordaron que no cualquiera puede subirse a un kayak sin preparación previa:

Es fundamental saber nadar, tener una práctica básica y no salir solo.

El uso de chaleco salvavidas homologado y silbato es obligatorio.

Se recomienda usar prendas de colores llamativos para ser visto desde lejos.

Antes de ingresar al agua, Prefectura aconseja revisar el estado de la embarcación, verificar que no tenga fisuras ni filtraciones y contar con elementos básicos como pala de repuesto, cabo de proa, balde o achicador y, si se navega de noche, una linterna de luz blanca.

Un error común que puede terminar en accidente

Uno de los puntos más importantes del alerta tiene que ver con la convivencia con otras embarcaciones:

Los kayaks deben mantenerse dentro de los 200 metros de la costa.

Nunca deben cruzar por delante de barcos turísticos o de pasajeros, ya que muchas veces no logran verlos.

En cruces con embarcaciones a motor, el bote a remo siempre debe ceder el paso.

Además, ante un eventual vuelco, la recomendación es clara: no abandonar la embarcación, ya que el kayak flota y brinda mayor seguridad hasta recibir ayuda.

Prefectura también recordó que los menores de 18 años deben navegar acompañados por un adulto y que los kayaks tipo “sit on top” no deben sobrecargarse más allá de la capacidad indicada.

Ante cualquier emergencia, se debe llamar de inmediato al 106 Emergencias Náuticas o comunicarse por canal VHF 16.