Puerto Madero: encontraron el cuerpo del hombre que se arrojó desde el Puente de la Mujer

Después de un intenso operativo de emergencia desplegado esta mañana en Puerto Madero, finalmente los buzos tácticos de Prefectura Naval encontraron el cuerpo del hombre de aproximadamente treinta años que se arrojó al agua desde el Puente de la Mujer.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió a las 6.03 de la mañana a la altura del Dique 3, en plena madrugada porteña. Y si bien las calles todavía no estaban repletas de gente, sí había claridad.

El alerta fue dado por dos testigos que observaron cómo la persona saltaba voluntariamente al canal que atraviesa la zona y comenzó a pedir ayuda. De inmediato, notificaron al personal policial que patrulla el área, quienes dieron comienzo al operativo de búsqueda a través de un gran despliegue de fuerzas de rescate.

Según replicó C5N, el hombre se quitó la ropa y las zapatillas antes de saltar al río. Los efectivos de seguridad encontraron la indumentaria en el puente.

Trabajaron en el lugar Bomberos de la Ciudad, personal del SAME, el Grupo Especial de Rescate Nº1 y efectivos de la Policía de la Ciudad. También se sumó Prefectura Naval, aunque los primeros equipos indicaron que el hombre se hundió rápidamente y no llegó a ser visto en la superficie.

Debido a la ausencia de corriente, permanecía la sospecha de que el cuerpo podría estar dentro del cuadrante del Puente de la Mujer teniendo en cuenta el dragado profundo del dique en esa ubicación. Ahora se espera que continúen los peritajes correspondientes para tratar de identificar al cuerpo y también intentar establecer cómo ocurrió el hecho.