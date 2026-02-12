Video: espectacular choque y vuelco en la costa

El hecho ocurrió en Avenida De Los Trabajadores y Santa María de Oro.

Un impactante siniestro vial ocurrió durante el mediodía de este jueves en la zona de Waikiki, en el sur de la ciudad, que terminó con personas heridas pero sin gravedad.

De acuerdo a los datos a los que accedió 0223, personas a bordo de un Renault Logan blanco circulaban por la costa sobre la avenida de los Trabajadores en sentido norte cuando se encontraron con un coche estacionado en doble fila. Para esquivarlo, debieron realizar una fuerte maniobra que generó el vuelco del auto.

Pasaron varios minutos y, cerca de las 13.15, arribó un equipo de rescate para extraer a las personas que se encontraban atascadas en el vehículo. En el operativo participaron una dotación de bomberos y personal médico del SAME.

Una de las personas afectadas por las heridas ocasionadas por el impacto del vuelco debió ser trasladada a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Punta Mogotes, donde continúa en observación.

La situación fue advertida por Joaquín, un turista que envió las imágenes a 0223 y aseguró estar sorprendido por el hecho. “Estoy hospedado en un hotel enfrente y cuando fui a almorzar me encontré con esta escena”, relató.