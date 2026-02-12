Viento del este y fuertes ráfagas: el tiempo para este viernes

Antes de la llegada de un frente de tormentas previsto para los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un viernes signado por viento y fuertes ráfagas que podrían opacar el día de playa.

De acuerdo al pronóstico oficial, para este viernes se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, tiempo templado y una temperatura que oscilará entre los 14 y 23 grados centígrados.

En la previa del fin de semana largo de Carnaval, el viento azotará del sector este y algunas ráfagas podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en horas de la mañana y la noche.