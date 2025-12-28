Piñas van, piñas vienen: fuerte cruce en la NBA entre dos jugadores con 30 centímetros de diferencia

En un partido en el que no pasaba demasiado, se desmadró cuando Jose Alvarado y Mark Williams fueron expulsados tras una dura pelea en el centro de la cancha, que escandalizó a la NBA. Terminaron a las piñas limpias en el choque que Phoenix Suns le ganó a New Orleans Pelicans por 123 a 114.

Faltaban poco más de dos minutos para el final del tercer cuarto cuando se produjo el enfrentamiento que incluyó golpes de puño, agarrones y una lluvia de insultos. El altercado entre ambos se dio cuando Williams, un pivot de 2.13 metros, empujó a Alvarado con ambas manos para intentar pasar, y cometió así una falta personal. El puertorriqueño, que juega de base y mide 1.83 metros, se dirigió a los árbitros para protestar y, acto seguido, se giró para enfrentarse al pivote de los Suns. Allí, se desató una pelea con varios golpes al aire, aunque una piña de Alvarado impactó en el gigante.

Los otros jugadores se involucraron en la pelea y separaron a sus respectivos compañeros, que fueron expulsados por los árbitros y seguramente tendrán que cumplir una importante sanción y deberán pagar una abultada multa.

