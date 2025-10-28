La joven estrella de la NBA que sorprendió al mundo con una camiseta de Messi antes de un partido

El joven pívot de los New Orleans Pelicans, apareció en la previa del duelo ante Boston Celtics luciendo la camiseta de la Selección Argentina con el número 10 de Lionel Messi. Su gesto se volvió viral en minutos.

El fútbol y la NBA volvieron a cruzar caminos de forma inesperada. En la última jornada de la liga estadounidense, Yves Missi, jugador de los New Orleans Pelicans, llamó la atención de todos al llegar al estadio vistiendo la camiseta de la Selección Argentina con el número 10 de Lionel Messi. La escena, registrada por la cuenta oficial del equipo, recorrió el mundo en cuestión de horas, generando una avalancha de reacciones entre los fanáticos de ambos deportes.

El joven camerunés de 21 años y 2,11 metros de altura mostró su admiración por el astro argentino antes del partido frente a los Boston Celtics. Aunque su equipo cayó por un contundente 122-90, Missi tuvo una actuación más que destacada: sumó 11 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias en apenas 19 minutos en cancha. Su entrega, energía y capacidad atlética confirman que es una de las promesas más interesantes de los Pelicans en esta temporada de la NBA.

Nacido en Bruselas pero criado en Camerún, el pívot ha confesado en varias entrevistas su profunda admiración por Lionel Messi, a quien considera “una inspiración universal por su humildad, esfuerzo y mentalidad competitiva”. Para él, vestir la camiseta albiceleste fue una forma de rendir homenaje a su ídolo, más allá de las fronteras y los deportes.

Formado en academias de alto rendimiento en Estados Unidos, Missi dio el salto al básquet universitario con Baylor, donde brilló en la Big 12 Conference antes de ser elegido en el puesto 21 del Draft 2024 por New Orleans. En su primera temporada profesional, promedió 9,1 puntos, 8,2 rebotes y 1,3 tapones en 73 partidos, números que lo llevaron a ser incluido en el segundo mejor quinteto de rookies de la NBA.

El impacto de la imagen fue inmediato. Fanáticos del básquet y del fútbol comentaron en redes sociales la coincidencia entre dos mundos deportivos que rara vez se conectan. En medio de una cultura dominada por las estrellas del básquet, ver a un jugador africano rendir tributo al capitán de la Selección Argentina fue una muestra del alcance global de Messi.

Más allá de lo anecdótico, el gesto de Yves Missi con la camiseta de Messi simboliza algo más profundo: la admiración universal por un deportista que trasciende generaciones y disciplinas. Desde las canchas de la NBA hasta los estadios del fútbol, el nombre de Lionel Messi sigue inspirando a atletas de todo el planeta.