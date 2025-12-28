Confirman un caso de botulismo por el consumo de escabeches contaminados: allanan y clausuran un comercio

En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal confirmó un allanamiento en un inmueble en la localidad de Toay, La Pampa, donde se habrían elaborado las conservas vinculadas a un brote de botulismo que afectó a dos personas, y que provocó la muerte de una mujer internada en el hospital "René Favaloro".

Este procedimiento, realizado por la Brigada de Investigaciones y la Agencia de Investigaciones de la Policía de La Pampa, tuvo como objetivo secuestrar elementos y materiales relevantes para las pericias que forman parte de la investigación preliminar conjunta entre la Justicia provincial y el área de Bromatología del gobierno local.

El domicilio allanado fue clausurado y se encuentra bajo custodia policial permanente para evitar cualquier manipulación del lugar mientras se desarrollan las pesquisas.

Una fuente oficial explicó que “no hubo una denuncia, pero a partir de la difusión mediática se inició la investigación. Las medidas de prueba dependerán de las comunicaciones de Salud y de los resultados de los análisis del Instituto Malbrán”.

Desde Epidemiología del Ministerio de Salud señalaron que no se registran otras personas con síntomas que sugieran exposición al foco de contagio y que, aunque el riesgo disminuye con el tiempo, mantienen la vigilancia activa.

En relación con el posible origen del brote, vinculado a un escabeche producido en Toay, las autoridades sanitarias notificaron al municipio correspondiente para que tome conocimiento y pueda actuar en consecuencia.

Si bien desde la comuna no se informaron las medidas preventivas adoptadas, se anticipó que el intendente Ariel Rojas brindará una conferencia de prensa para abordar el tema el próximo martes.

Como medida de precaución mientras avanza la investigación, la Dirección de Epidemiología recomendó evitar el consumo de escabeches y conservas caseras de la marca Juli-Mar, ya que no cuentan con la certificación del Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) ni del Registro Nacional de Establecimientos (RNE).