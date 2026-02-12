No tienen corazón: le robaron la pileta a un nene y su familia quedó destrozada

"Me levanté temprano como siempre, miré por la ventana y me di cuenta que la pileta de mi nieto o piscina como él le decía no estaba", comentó la abuela de "N", el nene que quedó triste por que su regalo preferido ya no estaba.

Según reportó la abuela (que prefirió quedar en el anonimato por seguridad), lo insólito del caso fue que se tomaron el tiempo de vaciarla, durante la madrugada, y se la llevaron luego. La pelopincho estaba en el patio de la casa de la familia ubicada en la zona del Alberti y 182. Como se ve en la foto, era el motivo de encuentro para todos, y también la novedad.

"Se la trajeron los Reyes a N. Recién estaba pagando la primera cuota", agregó la abuela. Lo que la destruyó emocionalmente fue, tras la explicación al niño, la respuesta del mismo: "Hay que enseñarle a los ladrones a no robar", respondió con ingenuidad y los ojos llorosos.

La tristeza del nene y la bronca de la abuelita quedaron expuesta en redes sociales, aunque la mujer se ahorró de escribir detalles de lo que se le venía a la cabeza: "Si publico todo lo que pienso, Facebook me censura". El dolor, más grande, lo sufre el más pequeño.