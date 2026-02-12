La baja de edad de imputabilidad obtuvo media sanción en Diputados.

Con 149 votos afirmativos y 100 negativos, el proyecto de modificación del Régimen Penal Juvenil obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. El cambio que plantea la ley incluye la baja de edad de imputabilidad, de 16 a 14 años.

El gobierno celebró la media sanción obtenida y difundió un comunicado al respecto a través de las redes sociales de la Oficina del Presidente de la República Argentina."Durante más de 40 años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión", expresaron en el escrito y agregaron: "Mientras tanto la realidad avanzó: el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz".

Sin embargo "la ley permaneció anclada a otra época", explicaron a través del comunicado y sumaron: "La Argentina no puede seguir rigiéndose por normas pensadas para un país que ya no existe".

No todas las opiniones del debate fueron a favor de la modificación del Régimen Penal Juvenil. La diputada nacional del Frente de Izquierda Romina del Plá advirtió que los menores irían a “lugares espantosos” y que "ninguno de esos pibes va a salir mejor de cómo entró".

“Las tasas de reincidencia en todos los países muestran que los pibes colocados en situación de privación de la libertad son altísimas porque en lugar de tener una política para la reinserción, el encierro es una política para recrudecer las situaciones”, expresó la diputada.

“No solamente están votando no solo una medida para aumentar la persecución a nuestros pibes, sino que están votando que justamente se destinen los recursos a instituciones de encierro y se sigan sacando de todos los ámbitos donde hay que proteger a las niñeces en un contexto de pobreza y ajuste brutal", agregó Del Plá.

"Esta ley no resuelve ningún problema y es tirar a las niñeces a la hoguera en lugar de protegerlas", cerró.