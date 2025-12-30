Se podía cocinar un huevo frito: el calor extremo levantó el pavimento en Mar del Plata

"El pavimento se levantó unos 20 centímetros", le dijeron a 0223.

Cuando creíamos que todo estaba visto, la ola de calor que afecta a Mar del Plata, donde hoy la máxima alcanzó los 37 grados, provocó grietas y daños visibles en una calle de la ciudad.

Es que el calor extremo de este martes se hizo sentir y mientras los turistas y algunos afortunados locales se refrescaban en el mar, los rayos de sol calentaron tanto el asfalto que lo levantaron, según le aseguraron vecinos a 0223.

El hecho ocurrió en mitad de calle Rivadavia antes de llegar a Teodoro Bronzini -ex Los Andes-, en la intersección de los barrios Don Bosco y Los Andes.

La máxima de este martes llegó a 37° y esperan 30° para mañana.

De acuerdo al testimonio al que accedió este medio, "el pavimento se levantó unos 20 centímetros", por lo que aquellos conductores que frecuentan la zona deberán tener cuidado, hasta que el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (Emvial) tome cartas en el asunto.

Las razones

Este fenómeno se conoce como "Blow Up" y ocurre por la dilatación térmica del asfalto, que se expande con las altas temperaturas. Si las juntas de dilatación no son suficientes o están obstruidas, la presión acumulada lo hace levantar o reventar.