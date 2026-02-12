Victoria clave pensando en la permanencia: Unión le ganó a Pergamino en un partidazo

El equipo de Juan Aquino sorteó un cierre muy apretado y se quedó con un triunfo clave para quedarse en la categoría.

Unión necesitaba ganar y lo hizo en una noche cargada de tensión. En su visita a Pergamino Básquet, el conjunto marplatense se quedó con un ajustado 88-86 que vale mucho más que un simple resultado. Era un partido vital para sus aspiraciones de permanencia en la Liga Argentina de Básquet, aunque todavía no determinante. Con este triunfo, el séptimo de la temporada, el equipo suma su segunda victoria consecutiva y empieza a respirar en la tabla.

La gran figura de la noche fue Guillermo Navarro, determinante con 27 puntos (5/7 en dobles, 4/6 en triples y 5/6 en libres), asumiendo responsabilidades en los momentos más calientes. También brilló Mateo Macrini con 19 unidades y una efectividad notable (3/3 en dobles y 3/5 en triples). En el dueño de casa, Emanual Sheperd fue una pesadilla constante: terminó con 28 puntos y 15 rebotes, sosteniendo a los suyos en cada tramo del juego.

El local arrancó mejor, apoyado en Sheperd y Rodríguez, los únicos que encontraban el aro en el inicio. Con un parcial de 15-9 llegó a sacar ocho de ventaja, aprovechando las dudas defensivas de Unión. Aquino pidió minuto para ajustar la pintura y buscar mayor intensidad. A pesar de un pobre 1 de 7 en triples, los marplatenses apostaron al juego interior para cerrar el primer cuarto apenas abajo, 21-18, dejando la sensación de que estaban en partido.

En el segundo parcial, tras un buen inicio del equipo dirigido por el “Loro” Maffei, Unión reaccionó con un contundente 10-0, blindando su aro y pasando al frente por primera vez (31-27). Sin embargo, Pergamino respondió con una corrida 9-0 para recuperar el liderazgo y cerrar el primer tiempo 46-40. Los de Aquino debían mejorar en defensa: estaban recibiendo demasiado goleo y cada distracción se pagaba caro.

El tercer cuarto mantuvo la tendencia cambiante. El local volvió a sacar nueve de ventaja, pero Unión mostró carácter y, con Macrini y Bernardini como ejes ofensivos, sumados al trabajo sólido de Yarza y Navarro, logró revertir el marcador. El parcial terminó 64-62 para los marplatenses, dejando todo abierto para un cierre de alto voltaje.

En el último cuarto, cuando Sheperd castigaba desde la línea y el partido era puro nervio, apareció otra vez Navarro con su repertorio. Unión llegó a sacar siete, pero Pergamino se puso a uno a falta de un minuto. Hubo técnicas a los bancos y una antideportiva a Carneglia que encendió la polémica. Con el marcador 84-82 y 17 segundos por jugar, sólo aprovecharon uno de tres libres, pero luego Macrini y Navarro sellaron la victoria desde la línea.

Con esta victoria el conjunto marplatense llegó a las siete victorias en la temporada con un récord de 7-14 y le sacó tres triunfos de diferencia a Deportivo Norte. El próximo encuentro para el "Celeste" será el sábado frente a Ciclista de Junín en condición de visitante.

Síntesis: Navarro 27, Macrini 19, Bernardini 11, Yarza 10, Bellozas 9, Flossi 6, Carneglia 3, Montoya 3