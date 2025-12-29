Últimos días para anotarse a las carreras cortas en salud con amplia salida laboral
Hay tiempo hasta el 31 de diciembre. Cómo inscribirse en los cursos y carreras que ofrece la Provincia.
Todavía queda tiempo para inscribirse a las ofertas de la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”. Esta propuesta ofrece formación pública y gratuita, en el marco de las políticas de formación y educación permanente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Los títulos de las Carreras son expedidos por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), tienen validez nacional; y permiten la gestión de la matrícula provincial habilitante, según corresponda.
De acuerdo al cronograma oficial establecido este año, las inscripciones cierran el 31 de diciembre por lo que sólo quedan pocos días de esta semana.
Las carreras que se ofertan
Tecnicaturas Superiores: Nivel superior no universitario. Tienen una duración de 3 años y es requisito tener título secundario completo.
Carreras de Auxiliares: Tienen una duración de un año y es requisito para realizarlas tener ciclo básico completo o título secundario completo (según corresponda siguiendo el plan de estudios de la carrera).
Cursos Superiores y Formación Profesional Continua (Postítulos): Tienen una duración de un año y es requisito contar con título de una Tecnicatura Superior para realizarlos.
Cómo inscribirse
- En el botón “Carreras y sedes” consultá la oferta disponible para el 2026 y elegí la que prefieras.
A la hora de elegir la sede, es importante que identifiques la Región Sanitaria de la sede elegida, para poder seleccionarla cuando realices la preinscripción.
- Crea un usuario en el Espacio Virtual de Aprendizaje (EVA). Podés ver cómo hacerlo acá. Una vez creado el usuario, deberás automatricularte en el aula llamada “Ingreso 2026”.
- Realizá la preinscripción hasta el 31 de diciembre en el Sistema de Gestión de Estudiantes (SGE) y guardá la constancia. Recordá que solo podés anotarte en una carrera y en una sede. En este tutorial podés ver cómo utilizar el Sistema de Gestión de Estudiantes.
- Realizá el “Curso introductorio a las carreras técnicas de la Escuela de Gobierno en Salud ‘Floreal Ferrara’ 2026” en la Plataforma EVA y descargá el certificado cuando lo hayas finalizado. Es virtual y autoadministrado. Próximamente anunciaremos la fecha en que estará disponible en la plataforma para realizarlo.
- Confirmá la inscripción de manera presencial en la sede elegida del 2 de febrero al 6 de marzo.
Los días y horarios que podés acercarte a la sede estarán publicados durante el período de inscripción. Tenés que llevar la siguiente documentación:
- DNI.
- Título secundario o constancia de título en trámite.
- Certificado del “Curso introductorio a las carreras técnicas de la Escuela de Gobierno en Salud ‘Floreal Ferrara’ 2026” (EVA).
- Constancia laboral del sistema público de salud (si corresponde).
- Constancia de preinscripción del SGE/SGA.
- Declaración Jurada completa y firmada.
- Adjudicación de vacantes: entre el 9 y el 12 de marzo se realiza la publicación de ingreso directo. En la pestaña “Información importante” podés encontrar las reglas de prioridad para el ingreso.
Para las sedes que cuentan con más postulantes que cupos disponibles, también se publican las vacantes que van a sorteo. En ninguno de los dos casos será necesario realizar trámites adicionales.
- El 16 de marzo se realizará el sorteo y el 17 de marzo se publicarán los resultados del sorteo en esta página.
Si saliste sorteado/a, podés acercarte directamente en el comienzo de clases a la sede elegida. Si estás en lista de espera, en caso de que haya una vacante disponible para que ingreses se contactarán con vos para informarte directamente.
