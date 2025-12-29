Últimos días para anotarse a las carreras cortas en salud con amplia salida laboral

Las carreras y cursos son de distinta duración. Foto de archivo 0223.

Todavía queda tiempo para inscribirse a las ofertas de la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”. Esta propuesta ofrece formación pública y gratuita, en el marco de las políticas de formación y educación permanente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Los títulos de las Carreras son expedidos por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), tienen validez nacional; y permiten la gestión de la matrícula provincial habilitante, según corresponda.

Habrá tiempo para anotarse hasta el 31 de diciembre.

De acuerdo al cronograma oficial establecido este año, las inscripciones cierran el 31 de diciembre por lo que sólo quedan pocos días de esta semana.

Las carreras que se ofertan

Tecnicaturas Superiores: Nivel superior no universitario. Tienen una duración de 3 años y es requisito tener título secundario completo.

Carreras de Auxiliares: Tienen una duración de un año y es requisito para realizarlas tener ciclo básico completo o título secundario completo (según corresponda siguiendo el plan de estudios de la carrera).

Cursos Superiores y Formación Profesional Continua (Postítulos): Tienen una duración de un año y es requisito contar con título de una Tecnicatura Superior para realizarlos.

Son carreras sanitarias ofrecidas por la Provincia de Buenos Aires. Foto de archivo 0223.

Cómo inscribirse