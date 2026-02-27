Alivio para las familias de la Escuela N°26: el lunes comienzan las obras para arreglar el techo

Las familias de la Escuela Municipal N°26 Alfonsina Storni manifestaron hoy su preocupación por el inminente comienzo de clases sin que se hayan solucionado los problemas edilicios del establecimiento. El techo de una de las aulas había sufrido el impacto del temporal que azotó fuertemente a la ciudad en diciembre y faltaba espacio para que los chicos empiecen el ciclo lectivo.

Después de que la noticia tomara trascendencia a nivel local por la publicación del pedido de las familias en este medio, se confirmó que las obras de reparación se realizarán el lunes y que el martes podrán comenzar las clases en la escuela.

Las obras pendientes

Los vientos del temporal que azotó a Mar del Plata en diciembre se llevaron el techo de la escuela y ahora, finalizando febrero, las obras de reparación todavía no fueron hechas. El pronóstico es aún peor: según comentaron los padres, se presupuestó el trabajo de arreglo, pero el proceso quedó detenido ahí.

Como el próximo lunes comienzan las clases en el partido de General Pueyrredon, la preocupación de las familias se había vuelto mucho mayor. "Nos dieron la opción de dar clases en la sociedad de fomento o en un club, pero no estamos de acuerdo en que se den clases afuera de la escuela", contaron a 0223.

Las familias fueron a ver a la inspectora "que asumió a su cargo antes de ayer" en busca de respuestas. Las autoridades solo habían propuesto una rotación de aulas, pero los padres en disconformidad habían expresado: "No se puede estudiar en un patio".